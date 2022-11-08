Производители и пользователи БПЛА всерьёз опасаются запрета на полёты этих "изделий".
Пострадают многие отрасли экономики, отмечает генеральный директор ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиасистем "Аэронекст" Глеб Бабинцев.
"Запрет применения беспилотников ударит по многим отраслям. Это как бороться с фейками запретом интернета", — подчеркнул эксперт.
Дроны ежедневно используются для контроля над объектами нефтяной и газовой инфраструктуры, электросетей, применяются в строительстве, лесном и сельском хозяйстве и многом другом. Цифровые данные от БПЛА интегрированы в сотни производственных процессов.
Соблюдая закон, многие компании приостановят работу и понесут огромные убытки, сказал обозреватель. По оценкам специалистов, если запретить полёты дронов по всей стране, а не только в отдельных регионах, то эта индустрия потеряет около 10 млрд рублей в год, подытожил Бабинцев в интервью Телеканалу "360".
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