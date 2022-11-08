Кадыров напомнил об операции "Возмездие" и пообещал ВСУ новые "сюрпризы"

В ближайшее время боевикам вооружённых сил Украины (ВСУ) стоит ожидать новых "сюрпризов". Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Политик напомнил также о проведённой недавно операции "Возмездие", когда за один день, по его словам, было уничтожено более 600 националистов.

"Мы готовим очередные "сюрпризы" для сатанистов. Это не пустые слова. Те, кто следят за моими заявлениями, прекрасно знают, что итоги после подобных анонсов не заставляют себя долго ждать", — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Также он опроверг слухи о "сотнях погибших" чеченских бойцов под Лисичанском, заявив, что ни один чеченец там не погиб.