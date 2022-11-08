Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о "сотнях погибших" чеченских бойцов под Лисичанском. Он заявил, что эти сказки "на ровном месте" штампуют пропагандистские украинские каналы.
"Такие байки даже комментировать не хочется, но всё-таки, наверное, надо. Ну, хотя бы чтобы успокоить всех адекватных и переживающих людей. Заявляю, что это неправда. Ни один наш боец в вышеуказанном районе не погиб", — написал политик в своём Telegram-канале.
Он добавил также, что дела у чеченских подразделений обстоят очень хорошо, в том числе и в Лисичанске.
По словам Кадырова, его бойцы готовят очередные "сюрпризы" для киевских боевиков, которые не придётся долго ждать.
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