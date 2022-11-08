Стремоусов поведал о больших потерях ВСУ при отступлении под Николаевым

По словам замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, ВСУ на фоне серьёзных потерь личного состава на Николаевском направлении были вынуждены отступить назад.

Стремоусов уточнил, что перед тем, как отступить, украинские военные попытались разведать занятые было территории, однако артобстрел со стороны ВС РФ заставил их отказаться от этих намерений.

"После массированной артподготовки, ВСУ предприняли попытку разведки боем около 13:30. Однако, ввиду грамотной контрбатарейной борьбы русской артиллерии при поддержке авиации, враг отошел, понеся тяжелые потери в личном составе на Николаевском направлении", — написал Стремоусов в своём Telegram-канале.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о отражённой российской армией атаке ВСУ на Купянском направлении, когда украинский мотопехотный батальон в сопровождении танков пытался прорваться к населённому пункту Куземовка, однако был ликвидирован российской авиацией.