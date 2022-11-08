ВСУ на Бериславском направлении в Херсонской области предприняли очередную попытку атаковать, однако после её пресечения российскими военными были вынуждены вернуться на исходные позиции.
Такой информацией поделился замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Была попытка атаки на Бериславском направлении. Было заброшено большое количество групп, но они все выявляются и ликвидируются. Ничего страшного нет", — сказал Стремоусов в разговоре с РИА Новости.
Ранее Стремоусов уже предупреждал о подготовке ВСУ к наступлению в Херсонской области. Украинские военные всё чаще обстреливают позиции ВС РФ по всей линии соприкосновения, между Александровкой и Благодатным. На отдельных участках фронта, на Бериславском и Авдеевском направлениях, артиллерийские обстрелы сопровождаются миномётным огнём.
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