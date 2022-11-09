Клинцевич: ВСУ удерживает от наступления на Херсон страх больших потерь

Вооружённые силы Украины (ВСУ) сдерживает от большого наступления на Херсон только одно. Они боятся потерь. Такое мнение высказал член Совфеда РФ Франц Клинцевич в эфире Соловьёв LIVE.

ВСУ прощупывают направления, смотрят, и готовы, исходя из этой тактики, мобилизоваться и начать наступление, но они боятся потерь. Они и так несут колоссальные потери, заметил политик.

При этом командиры российских подразделений стараются выманивать врага, чтобы в случае серьёзного наступления осуществить мощный удар, считает депутат.

ВСУ получают отпор со стороны нашей артиллерии, а также авиации, что никак не даёт противнику возможность развить наступление и получить какой-то мало-мальски приемлемый результат, пояснил он.

"Не получается пока что у них. Они боятся активных действий, боятся раскрыть себя, потому что отлично понимают, что их ждут, их встретят, и это может закончиться на этой линии фронта крайне плачевно",- заключил Клинцевич.