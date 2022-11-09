Вооружённые силы Украины (ВСУ) сдерживает от большого наступления на Херсон только одно. Они боятся потерь. Такое мнение высказал член Совфеда РФ Франц Клинцевич в эфире Соловьёв LIVE.
ВСУ прощупывают направления, смотрят, и готовы, исходя из этой тактики, мобилизоваться и начать наступление, но они боятся потерь. Они и так несут колоссальные потери, заметил политик.
При этом командиры российских подразделений стараются выманивать врага, чтобы в случае серьёзного наступления осуществить мощный удар, считает депутат.
ВСУ получают отпор со стороны нашей артиллерии, а также авиации, что никак не даёт противнику возможность развить наступление и получить какой-то мало-мальски приемлемый результат, пояснил он.
"Не получается пока что у них. Они боятся активных действий, боятся раскрыть себя, потому что отлично понимают, что их ждут, их встретят, и это может закончиться на этой линии фронта крайне плачевно",- заключил Клинцевич.
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