Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались прорваться на нескольких направлениях в Херсонской области, однако были отбиты российскими военными. Об этом рассказал замглавы региона Кирилл Стремоусов в своём Telegram-канале.
Он сообщил, что на Снигирёвском направлении боевики ВСУ также попытались прорвать линию обороны, но безуспешно. Они понесли большие потери.
Политик добавил, что Киев подтягивает новые силы в надежде выполнить указания коллективного Запада. По его словам, в наступлении ВСУ задействованы иностранные наёмники.
Ранее вчера военкоры сообщили, что началось наступление украинской армии на Снигирёвку под Херсоном.
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