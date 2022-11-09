Стремоусов: атака на Снигирёвку отбита, ВСУ отошли с потерями

Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались прорваться на нескольких направлениях в Херсонской области, однако были отбиты российскими военными. Об этом рассказал замглавы региона Кирилл Стремоусов в своём Telegram-канале.

Он сообщил, что на Снигирёвском направлении боевики ВСУ также попытались прорвать линию обороны, но безуспешно. Они понесли большие потери.

Политик добавил, что Киев подтягивает новые силы в надежде выполнить указания коллективного Запада. По его словам, в наступлении ВСУ задействованы иностранные наёмники.

Ранее вчера военкоры сообщили, что началось наступление украинской армии на Снигирёвку под Херсоном.