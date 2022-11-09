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СБУ задержала в Киеве диверсантов, планировавших убить командиров спецназа ВСУ

Силовые структуры

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве и Сумской области группировку, которая планировала убийства командиров Сил спецопераций ВСУ. Об этом сообщают украинские источники.

Силовики заявили, что задержанные собирали информацию о перемещении войск и командиров, а в дальнейшем эти данные должны были использоваться для убийств.

СБУ утверждает, что Связь группы с Россией обеспечивал участник из Сумской области. Со своим куратором он был на прямой связи со своим "куратором" через закрытые каналы.

Отмечается, что диверсанты были задержаны, когда они забирали оружие из заранее обустроенного тайника.

В тайнике обнаружили противотанковые мины, гранаты и автомат Калашникова.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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