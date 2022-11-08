Кадыров: ВСУ исчерпали себя, как военная сила

Жители Украины стали рабами политики НАТО и никак не могут изменить ситуацию в своей стране. И на этом фоне жалко простой украинский народ, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Политик также добавил, что располагает сведениями об истощении резервов вооружённых сил Украины (ВСУ).

"По нашим данным, ВСУ, как военная сила, совсем истощена и исчерпала себя. На Западе это видят, поэтому пополняют ряды за счёт наёмников. Ну, давайте. Наши парни только рады новым дорогим трофеям", — написал он в своём Telegram-канале.

Кадыров заметил, что бороться с простыми рабочими, которых загоняет на передовую президент Владимир Зеленский, было как-то неловко.

"Мы хотим видеть против себя профессионалов, а не заложников обстоятельств", — заключил глава Чечни.