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ФСБ рассекретила дело "самого высокопоставленного разведчика-нелегала" Киева

Силовые структуры » ФСБ

ФСБ рассекретила информацию о разоблачённом в 2016 году в Севастополе высокопоставленном украинском разведчике-нелегале — Дмитрии Штыбликове.

ФСБ рассекретила дело "самого высокопоставленного разведчика-нелегала" Киева

Напомним, его задержали вместе с другими членами диверсионной группы. Штыбликов на допросе сразу сообщил, что он — сотрудник Главного разведуправления Украины (ГУР Украины). Но товарищи по службе (которые в Киеве) сразу от него открестились, заявив, что и задержание, и всё, что им (Штыбликовым) сказано, — "российская провокация".

Диверсант Штыбликов тем не менее был приговорён к 19,5 годам лишения свободы, но подал апелляцию. И вот сегодня в ней ему было отказано — апелляционный суд оставил приговор без изменений. Теперь, как рассказали в Центре общественных связей ФСБ, "полковник нелегальной разведки Главного управления разведки Минобороны Украины" отправится в тюрьму.

Как полковник разведки стал нелегалом и шпионом

Полковник Штыбликов начал свою шпионскую деятельность в Крыму в 2014 году, сразу после референдума о возвращении полуострова в Россию. Ему даже внедряться для этого не пришлось — он просто остался по своему собственному адресу, получил российский паспорт и стал работать в Черноморском флоте, где "шпионил и готовил диверсии в строгом соответствии с приказами ГУР Минобороны Украины".

"Взяли" его ещё в 2016 году. Первое обвинение "потянуло" на пять лет — "за подготовку серии взрывов на объектах гражданской инфраструктуры Крыма и Черноморского флота". Но по ходу следствия добавлялись новые эпизоды и статьи. В конце концов дошло до госизмены, а срок — до 19,5 лет.

Так диверсант Штыбликов стал "самым высокопоставленным разведчиком-нелегалом киевского режима, разоблачённым в нашей стране".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Михайлов
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