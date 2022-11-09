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Соединённые Штаты Америки ранее обвиняли Северную Корею в поставках артиллерийских снарядов российским войскам, так как они у нас якобы заканчиваются. Теперь Запад выдвигает претензии к КНДР по поводу пошива зимнего обмундирования для военнослужащих ВС РФ.

Ссылаясь на собственные анонимные источники, радиостанция "Свободная Азия" (Radio Free Asia, RFA) сообщает, что три швейные фабрики Северной Кореи шьют одежду и бельё для солдат армии России, которые находятся в зоне спецоперации на Украине. Вскоре КНДР займётся и изготовлением обуви для военных. По данным источника, сырьё для пошива поставляется Россией морем, а готовая продукция поедет "поездами дружбы".

Истина ли информация — неизвестно, так как RFA доказательств не предоставила.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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