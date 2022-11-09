Марков о ситуации в Херсоне: Подозрение, что реализуется план сдачи города

Политолог Сергей Марков рассказал о тревожных новостях, которые доносятся с Херсонского направления.

Марков отметил, что с фронта приходит противоречивая информация.

"Сообщается, что армия России взорвала несколько мостов из разных посёлков, в том числе из Снигирёвки, в направлении Херсона. И снимаются российские флаги в Херсоне", — написал политолог в своём микроблоге.

Политический деятель озвучил одну из версий происходящего.

"Это рождает у многих подозрения, что все таки реализуется план сдачи Херсона в обмен на какие то обещания Вашингтона. И все это перед саммитом Большой Двадцатки, на котором и должны быть закреплены мирные договоренности", — рассказал Марков.

Он подчеркнул, что обещаниям Вашингтона никто не верит.

ВСУ, по словам политолога, подозревают, что их заманивают в ловушку, создавая видимость отступления.

Ранее Сергей Марков рассказал о наступлении ВСУ с трёх направлений.