Политолог Сергей Марков рассказал о тревожных новостях, которые доносятся с Херсонского направления.
Марков отметил, что с фронта приходит противоречивая информация.
"Сообщается, что армия России взорвала несколько мостов из разных посёлков, в том числе из Снигирёвки, в направлении Херсона. И снимаются российские флаги в Херсоне", — написал политолог в своём микроблоге.
Политический деятель озвучил одну из версий происходящего.
"Это рождает у многих подозрения, что все таки реализуется план сдачи Херсона в обмен на какие то обещания Вашингтона. И все это перед саммитом Большой Двадцатки, на котором и должны быть закреплены мирные договоренности", — рассказал Марков.
Он подчеркнул, что обещаниям Вашингтона никто не верит.
ВСУ, по словам политолога, подозревают, что их заманивают в ловушку, создавая видимость отступления.
Ранее Сергей Марков рассказал о наступлении ВСУ с трёх направлений.
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ВСУ ведёт массированный артиллерийский обстрел села Правдино.