Марков о наступлении украинской армии: "На двух направлениях у ВСУ есть успехи"

Политолог Сергей Марков рассказал, как могут развиваться события на Херсонском направлении, где ВСУ начали наступление с трёх направлений.

Марков отметил, что на фронте произошли перемены.

"На двух направлениях у ВСУ есть успехи", — написал политолог.

Он рассказал, что украинской армии удалось прорваться в посёлок Снегирёвка Николаевской области, где идут тяжёлые бои. На правому берегу Днепра, по словам Маркова, ВСУ тоже сумели незначительно продвинуться.

"Если ВСУ удастся добиться успеха в Снигирёвке или Дудчанах, то в бой будут брошены большие силы и начнётся большая атака на Херсон. Но наиболее вероятно, атака ВСУ опять будет остановлена", — выразил своё мнение Марков.

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