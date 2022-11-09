Политолог Сергей Марков рассказал, как могут развиваться события на Херсонском направлении, где ВСУ начали наступление с трёх направлений.
Марков отметил, что на фронте произошли перемены.
"На двух направлениях у ВСУ есть успехи", — написал политолог.
Он рассказал, что украинской армии удалось прорваться в посёлок Снегирёвка Николаевской области, где идут тяжёлые бои. На правому берегу Днепра, по словам Маркова, ВСУ тоже сумели незначительно продвинуться.
"Если ВСУ удастся добиться успеха в Снигирёвке или Дудчанах, то в бой будут брошены большие силы и начнётся большая атака на Херсон. Но наиболее вероятно, атака ВСУ опять будет остановлена", — выразил своё мнение Марков.
Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил о начавшемся решающем этапе противостояния с Россией.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ ведёт массированный артиллерийский обстрел села Правдино.