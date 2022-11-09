Выбросивший из окопа две сброшенные на него с дрона гранаты боец армии России Алексей прокомментировал свой смелый поступок. Он считает, что ничего особенного в его поведении в тот момент не было.
"У всех россиян хватает хладнокровия в такой момент, я вас тут ничем удивить не могу", — сказал военный.
Ранее в Сеть попало видео снятое украинским дроном, на котором российский солдат, лежащий в окопе, спокойно откидывает рукой прилетевшие на него с высоты гранаты.
Поступком бойца уже успели восхититься в России и на Западе.
Позже стало известно, что он жив, здоров и продолжает нести службу, а также выяснилось его имя.
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