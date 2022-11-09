Откинувший рукой две украинские гранаты военный ВС РФ объяснил свой поступок

Выбросивший из окопа две сброшенные на него с дрона гранаты боец армии России Алексей прокомментировал свой смелый поступок. Он считает, что ничего особенного в его поведении в тот момент не было.

"У всех россиян хватает хладнокровия в такой момент, я вас тут ничем удивить не могу", — сказал военный.

Ранее в Сеть попало видео снятое украинским дроном, на котором российский солдат, лежащий в окопе, спокойно откидывает рукой прилетевшие на него с высоты гранаты.

Поступком бойца уже успели восхититься в России и на Западе.

Позже стало известно, что он жив, здоров и продолжает нести службу, а также выяснилось его имя.