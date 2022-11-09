Ходарёнок: генерал США Ходжес дал единственный верный прогноз — по Херсону

Экс-главком сухопутных войск США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что битва за Херсон будет непростой. И это единственный верный прогноз, который он дал. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник в запасе Михаил Ходарёнок.

Он напомнил об ещё одном прогнозе Ходжеса. Недавно он предположил, что вооружённые силы Украины (ВСУ) освободят территории, потерянные в ходе спецоперации уже до конца этого года, а к лету могут освободить Крым.

Относительно Херсона американский военный заявил, что бои за него будут продолжаться несколько недель.

По мнению аналитика, Ходжес больше пропагандист, чем стратег. ВСУ испытывают всё больше проблем с техникой и людьми, они ещё могут наступать, но трудностей достаточно, заметил журналист.

Однако в ситуации вокруг Херсона время играет на стороне России — созданы укрепрайоны, в небе постоянно авиация и дроны, добавил эксперт.

"Почитав другие измышления Ходжеса, складывается впечатление, что про ВСУ он знает только из докладов. Как будто не существует дефицита электроэнергии, топлива, снарядов, а российские "Ланцеты" и "Герани" не колотят критически важные объекты инфраструктуры Украины", — заключил полковник.