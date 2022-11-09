Военный аналитик Михаил Онуфриенко прокомментировал боевую обстановку на Николаево-Криворожском направлении.
Установление контроля над населённым пунктом Снигирёвка позволит украинским вооружённым формированиям двигаться к Бериславу. Противник может отодвинуть российские войска ещё ближе к Херсону, заявил эксперт в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
Он отметил, что из района боевых действий приходят противоречивые и не всегда точные сведения, добавив, что 201-го полка, который якобы держит оборону, там нет, а видео с разбитой колонной, якобы двигавшейся из Снигирёвки на Херсон, не имеет никакого отношения к этому участку.
Ранее власти Херсонской области заявили, что атака ВСУ на данном направлении отбита, противник понёс тяжёлые потери и отошёл.
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ВСУ ведёт массированный артиллерийский обстрел села Правдино.