Онуфриенко: взятие Снигирёвки позволит ВСУ отодвинуть ВС РФ к Херсону

Военный аналитик Михаил Онуфриенко прокомментировал боевую обстановку на Николаево-Криворожском направлении.

Установление контроля над населённым пунктом Снигирёвка позволит украинским вооружённым формированиям двигаться к Бериславу. Противник может отодвинуть российские войска ещё ближе к Херсону, заявил эксперт в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Он отметил, что из района боевых действий приходят противоречивые и не всегда точные сведения, добавив, что 201-го полка, который якобы держит оборону, там нет, а видео с разбитой колонной, якобы двигавшейся из Снигирёвки на Херсон, не имеет никакого отношения к этому участку.

Ранее власти Херсонской области заявили, что атака ВСУ на данном направлении отбита, противник понёс тяжёлые потери и отошёл.