Разведка Украины: в Херсоне находятся от 30 до 50 тысяч российских солдат

В Херсоне находятся от 30 до 50 тысяч российских солдат, и они не отступают. Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

Для того чтобы отбить Херсон, нужно время, добавил он.

По его словам, россияне эвакуируют население потому, что так легче вести бои. А также, чтобы перекрыть потоки информации, получаемой разведкой от местных жителей.

Сегодня появились сообщения о массовом подрыве мостов на правом берегу в Херсонской области. В соцсетях начали распространяться слухи, о том, что армия РФ отступает на левый берег Днепра и оставляет Херсон.

Пока официальных подтверждений этого от Минобороны России не было.