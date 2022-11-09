В Херсоне находятся от 30 до 50 тысяч российских солдат, и они не отступают. Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью итальянскому изданию La Repubblica.
Для того чтобы отбить Херсон, нужно время, добавил он.
По его словам, россияне эвакуируют население потому, что так легче вести бои. А также, чтобы перекрыть потоки информации, получаемой разведкой от местных жителей.
Сегодня появились сообщения о массовом подрыве мостов на правом берегу в Херсонской области. В соцсетях начали распространяться слухи, о том, что армия РФ отступает на левый берег Днепра и оставляет Херсон.
Пока официальных подтверждений этого от Минобороны России не было.
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