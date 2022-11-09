Клинцевич назвал решение Суровикина и Шойгу по Херсону "непростым, но разумным"

Основными задачами российской стороны является сохранение жизней мирного населения и личного состава, а также измотать группировку ВСУ в условиях приближающейся зимы и нанести поражение противнику. Об этом заявил экс-сенатор Франц Клинцевич.

"Решение об отводе войск за Днепр обусловлено теми стратегическими задачами, которые перед нами поставлены. Мы выпрямляем фронт и обеспечиваем себе надёжную оборону. Кроме того, мы никуда не торопимся, поскольку понимаем, что в этой ситуации время играет на нас", — объяснил он.

Клинцевич подчеркнул, что страны НАТО сконцентрировали колоссальные силы по всей линии фронта, поэтому решения генерала Сергея Суровикина и министра обороны Сергея Шойгу "приняты на основе здравого смысла и разумного расчёта", считает он.

"Противник, неся избыточные потери, намеревался ударить по Каховской ГЭС в надежде на большой потоп. Для нас идти на такой риск немыслимо с гуманитарной точки зрения. Поэтому решение принято непростое, но верное", — заключил Клинцевич в беседе с газетой ВЗГЛЯД.