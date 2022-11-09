Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал решение командующего российской группировкой войск в зоне спецоперации на Украине Сергея Суровикина и отметил, что генерал взвесил все "за" и "против".
"Генерал Суровикин сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат", — указал Кадыров.
Херсон является очень сложным участком, где нет возможности осуществлять регулярный подвоз боеприпасов и сформировать надежный тыл, заявил глава Чечни.
"В данной ситуации генерал поступил мудро и дальновидно — эвакуировал мирное население и отдал приказ о перегруппировке", — написал Кадыров в своём Telegram-канале.
Он призвал не говорить о "сдаче" города, поскольку это означает оставить регион вместе с военнослужащими. Суровикин бережно относится к личному составу, занимая более выгодную стратегическую позицию, объяснил Кадыров.
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