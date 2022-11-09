Суровикин предложил Шойгу занять оборону по левому берегу реки Днепр

Командующий специальной военной операцией России на Украине Сергей Суровикин предложил министру обороны РФ Сергею Шойгу занять оборону по левому берегу Днепра.

Глава военного ведомства согласился с Суровикиным.

"Понимаю, что это очень непростое решение, но в то же время мы сохраним самое главное — жизни наших военнослужащих и боеспособность группировки войск", — пояснил командующий СВО.

Националисты несут большие потери на Херсонском направлении, однако не оставляют попыток наступления, все его атаки своевременно пресекаются, заявил Суровикин.

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