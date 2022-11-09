Командующий специальной военной операцией России на Украине Сергей Суровикин предложил министру обороны РФ Сергею Шойгу занять оборону по левому берегу Днепра.
Глава военного ведомства согласился с Суровикиным.
"Понимаю, что это очень непростое решение, но в то же время мы сохраним самое главное — жизни наших военнослужащих и боеспособность группировки войск", — пояснил командующий СВО.
Националисты несут большие потери на Херсонском направлении, однако не оставляют попыток наступления, все его атаки своевременно пресекаются, заявил Суровикин.
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