ВСУ атаковали позиции ВС РФ в Херсонской области, но отступили, понеся потери

Украинские националисты киевского режима атаковали позиции российских войск в Херсонской области, однако понесли значительные потери и были вынуждены отступить.

Об этом сообщает сводка Министерства обороны России.

Средства противовоздушной обороны сбили 25 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в Херсонской области и Луганской Народной Республике. Российские ВС за сутки пресекли попытки проникновения 12 диверсионных групп бандеровцев в тыловые районы РФ.

Также в Николаевской области российская армия сбила украинский вертолёт Ми-8, сообщает ведомство.