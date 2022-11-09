Украинские националисты киевского режима атаковали позиции российских войск в Херсонской области, однако понесли значительные потери и были вынуждены отступить.
Об этом сообщает сводка Министерства обороны России.
Средства противовоздушной обороны сбили 25 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в Херсонской области и Луганской Народной Республике. Российские ВС за сутки пресекли попытки проникновения 12 диверсионных групп бандеровцев в тыловые районы РФ.
Также в Николаевской области российская армия сбила украинский вертолёт Ми-8, сообщает ведомство.
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