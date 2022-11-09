Марочко о гибели Стремоусова: Марков из подразделения "Призрак" тоже погиб в ДТП

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с Pravda.Ru высказался о смерти заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова.

Марочко объяснил, что с 2014 года потерял очень много боевых товарищей.

"Знаю, какая это горечь утраты. Более того, хочу отметить, что не все погибли на линии боевого соприкосновения. Непосредственно мой очень близкий товарищ Марков Алексей, это человек, который был очень героический и работал в подразделение "Призрак" (они героически сражались за Желобок), тоже погиб в ДТП", — рассказал представитель ЛНР.

Марочко рассказал, что был не знаком со Стремоусовым, однако уверен, что это был достойный человек, так как часто смотрел его интервью.

"Это был настоящий патриот и человек, который переживал душой и сердцем за тот регион, за тех людей, которые в том регионе, в котором жил, и с теми людьми, с которыми он жил. Поэтому ещё большое сожаление и большая утрата для нас. Для него могу сказать, что царствие небесное и земля ему пухом", — сказал офицер Народной милиции ЛНР.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил сведения о гибели Стремоусова.