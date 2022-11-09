Подоляк: отвод войск ВС РФ из Херсона не будет отправной точкой для переговоров

Командующий специальной военной операцией России на Украине Сергей Суровикин предложил министру обороны РФ Сергею Шойгу занять оборону по левому берегу Днепра в Херсонской области. Однако это решение не предвещает скорого начала мирного решения конфликта. Об этом заявил советник главы администрации президента Украины Михаил Подоляк.

"Херсон не является той точкой, после которой переговорный процесс будет действительно возможным", — сказал он.

Напоминаем, что ранее эксперт сообщал агентству Reuters, что войска ВС РФ пока не покидают Херсон, а остаются в городе, в который будет подтянута дополнительная российская рабочая сила.