Евсеев: оставляя Херсон, РФ загоняет ВСУ в ловушку, из которой они не выберутся

Выйдя из Херсона, РФ создала для ВСУ ситуацию, когда экокатастрофа из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции не принесёт им дивидендов.

Разрушение ГЭС лишь создаст проблемы Киеву. Теперь ВС РФ сконцентрируется на Донбассе и севере Запорожской области.

Об этом заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Пока не замерзнет почва, Россия сможет проводить другое наступление, в том числе с Белоруссии, и пусть Киев готовится, в интервью изданию "Украина.ру" сказал аналитик.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу и командующий СВО Сергей Суровикин приняли решение занять оборону на левом берегу Днепра. Данное решение принято из-за планов ВСУ по взрыву Каховской ГЭС и из-за трудности в снабжении войск. Армия РФ займёт подготовленные оборонительные рубежи.

"В той ситуации, которая есть, мы могли не отступать. Но я не вижу в этом никакой трагичности. Противник сейчас окажется в очень тяжёлой ситуации. Потому что местность там открытая, по коммуникациям мы будем бить, они будут нести огромные потери", — подытожил Евсеев.