Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Гуманитарная миссия ООН требует гарантий безопасности, чтобы войти в Херсон
Марков о причинах неудач армии РФ: "Результат не ввода войск на Украину в 2014"
Военкор Рожин о версии с "договорняком с США" с Херсоном: "А-ля Минск-3"
Прилепин о силе пропаганды: Можно сказать: "Мы ничего такого вам не обещали"
Европа поможет Украине миллиардами евро. Но их надо будет вернуть с процентами
Турчак заявил, что подразделения ВС РФ подвергались огромному риску под Херсоном
Шукшина о нападках Соловьёва на мобилизованных: Не надо называть его товарищем
Подоляк: отвод войск ВС РФ из Херсона не будет отправной точкой для переговоров
Рожин: несмотря на слова Суровикина, Киев заявляет, что не видят отвода ВС РФ

Евсеев: оставляя Херсон, РФ загоняет ВСУ в ловушку, из которой они не выберутся

Силовые структуры

Выйдя из Херсона, РФ создала для ВСУ ситуацию, когда экокатастрофа из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции не принесёт им дивидендов.

Евсеев: оставляя Херсон, РФ загоняет ВСУ в ловушку, из которой они не выберутся

Разрушение ГЭС лишь создаст проблемы Киеву. Теперь ВС РФ сконцентрируется на Донбассе и севере Запорожской области.

Об этом заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Пока не замерзнет почва, Россия сможет проводить другое наступление, в том числе с Белоруссии, и пусть Киев готовится, в интервью изданию "Украина.ру" сказал аналитик.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу и командующий СВО Сергей Суровикин приняли решение занять оборону на левом берегу Днепра. Данное решение принято из-за планов ВСУ по взрыву Каховской ГЭС и из-за трудности в снабжении войск. Армия РФ займёт подготовленные оборонительные рубежи.

"В той ситуации, которая есть, мы могли не отступать. Но я не вижу в этом никакой трагичности. Противник сейчас окажется в очень тяжёлой ситуации. Потому что местность там открытая, по коммуникациям мы будем бить, они будут нести огромные потери", — подытожил Евсеев.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
WarGonzo: ВСУ начали артиллерийскую атаку на село Правдино под Херсоном

ВСУ ведёт массированный артиллерийский обстрел села Правдино.

WarGonzo: ВСУ начали артиллерийскую атаку на село Правдино под Херсоном
Fronda: Путина обрадовали требования Германии к Польше по поводу мигрантов
Мир. Новости мира
Fronda: Путина обрадовали требования Германии к Польше по поводу мигрантов
Силовые структуры
В Снегиревке удары ВС Украины вынудили ВС РФ начать отход на запасные позиции
Силовые структуры
Пушилин заявил о тяжёлых боях в районе Павловки
Андрей Николаев Киев уже не относится к харьковским землям, как к своим Андрей Николаев Сергей Лебедев Убийцы Кеннеди утонули в "Заливе свиней" Сергей Лебедев Ольга Лебедева Выборы закончились, США потряхивает: демократы кричат про вмешательство, Трамп зовёт на баррикады Ольга Лебедева
Силовые структуры
Подоляка: масштабное наступление ВС Украины на Херсон сегодня закончилось ничем
Мир. Новости мира
МК: власти Польши решили перекрыть кислород беженцам с Украины
Битвы за Херсон не будет, будет быстрое взятие Николаева
Военные новости
Битвы за Херсон не будет, будет быстрое взятие Николаева
Последние материалы
Гуманитарная миссия ООН требует гарантий безопасности, чтобы войти в Херсон
Евсеев: оставляя Херсон, РФ загоняет ВСУ в ловушку, из которой они не выберутся
Марков о причинах неудач армии РФ: "Результат не ввода войск на Украину в 2014"
Военкор Рожин о версии с "договорняком с США" с Херсоном: "А-ля Минск-3"
Прилепин о силе пропаганды: Можно сказать: "Мы ничего такого вам не обещали"
Европа поможет Украине миллиардами евро. Но их надо будет вернуть с процентами
Турчак заявил, что подразделения ВС РФ подвергались огромному риску под Херсоном
Шукшина о нападках Соловьёва на мобилизованных: Не надо называть его товарищем
Подоляк: отвод войск ВС РФ из Херсона не будет отправной точкой для переговоров
Рожин: несмотря на слова Суровикина, Киев заявляет, что не видят отвода ВС РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников