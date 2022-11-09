Киевский режим, несмотря на заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу и командующего спецоперацией Сергея Суровикина, продолжают утверждает, что не видит признаков отвода российской армии.
Об этом сообщает Telegram-канал военного обозревателя Бориса Рожина.
Украина продолжает настаивать на том, что российское командование на Херсонском направлении разыгрывает некий "хитрый план", чтобы заманить украинские подразделения в Херсон.
Отвод войск и оставшихся мирных граждан будет проведен в ближайшие сроки. В ближайшие несколько дней город перейдет под контроль Киева, отметил ранее Рожин.
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