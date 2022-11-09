Рожин: несмотря на слова Суровикина, Киев заявляет, что не видят отвода ВС РФ

Киевский режим, несмотря на заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу и командующего спецоперацией Сергея Суровикина, продолжают утверждает, что не видит признаков отвода российской армии.

Об этом сообщает Telegram-канал военного обозревателя Бориса Рожина.

Украина продолжает настаивать на том, что российское командование на Херсонском направлении разыгрывает некий "хитрый план", чтобы заманить украинские подразделения в Херсон.

Отвод войск и оставшихся мирных граждан будет проведен в ближайшие сроки. В ближайшие несколько дней город перейдет под контроль Киева, отметил ранее Рожин.