ВС РФ используют тактику кочующего миномёта, оставаясь "невидимыми" для врага

Российские военные используют в спецоперации на Украине тактику кочующего миномёта, позволяющую им оставаться практически невидимыми для врага. Кадры работы оружия показал телеканал "Звезда".

После стрельбы 120-мм орудие не разбирается, а просто складывается в кузове. И расчёт уже едет на новую огневую позицию. Засечь кочующий миномёт и успеть нанести ответный удар — задача сложная даже для опытного противника. Эти шансы до минимума сокращает уровень подготовки миномётчиков, объяснил корреспондент.

О том, как работает кочующий миномёт, рассказал также командир миномётного взвода Константин.

По его словам, бойцы в свободное время выполняют свёртывание и развёртывание, поэтому у них всё быстро получается.

Миномёты бьют на дальность до 7 км, но расчёты стараются сократить дистанцию до цели, чтобы гарантированно поразить её. Военные работают на передовой, оставаясь неуловимыми для противника, заключил журналист.