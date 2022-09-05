Офицер ВСУ пожаловался, что беспилотники ВС РФ "не дают воевать"

Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) жалуются, что не могут воевать, так как у союзных войск значительно выросло количество беспилотников, постоянно висят "Орланы" и дроны.

Украинский офицер рассказал на видео, как "размолотили" их группу под Тошковкой. По его словам, это был шок и "маленький Сталинград" — семнадцать человек выехало утром, в обед вернулось четверо.

"Это было достаточно жёстко. Как их выбивали? Они даже отстреливаться не могли, потому что реального противника в пределах видимости нет ни для гранатомёта, ни для автомата, ничего… Один беспилотник сменяет второй, а их два постоянно висят. И миномётчики "кладут", — объяснил военный.

А современный миномёт в условиях боя позволяет попасть, куда хочешь, добавил он.

Также офицер ВСУ заявил, что у российских военных очень много беспилотников, которые всё время ведут наблюдение.