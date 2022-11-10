Пока украинцы радуются отводу российских войск из Херсона, боевики ВСУ боятся заходить в город, ожидая очередной ловушки от ВС РФ.
Все "успехи" украинской армии в ходе спецоперации выглядят одинаково: боевики занимают населённые пункты, заблаговременно оставленные подразделениями союзников, напомнил российский военный эксперт Сергей Колясников.
Но с недавних пор, отметил специалист, националисты сильно опасаются занимать города.
"Наши десантники вчера под Дудчанами частично отошли, а когда хохлы с техникой втянулись — выжгли их ПТУРами", — сказал Колесников.
Он отметил, что у бойцов ВДВ РФ не было даже тяжёлой техники, одни переносные противотанковые ракеты, но хватило и их.
"Поэтому те (украинские боевики. — Прим. ред.) ползут по шажочку, от поселка к поселку, с полными штанами", — резюмировал эксперт.
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