Колясников: украинские боевики идут вперёд "по шажочку с полными штанами"

Пока украинцы радуются отводу российских войск из Херсона, боевики ВСУ боятся заходить в город, ожидая очередной ловушки от ВС РФ.

Все "успехи" украинской армии в ходе спецоперации выглядят одинаково: боевики занимают населённые пункты, заблаговременно оставленные подразделениями союзников, напомнил российский военный эксперт Сергей Колясников.

Но с недавних пор, отметил специалист, националисты сильно опасаются занимать города.

"Наши десантники вчера под Дудчанами частично отошли, а когда хохлы с техникой втянулись — выжгли их ПТУРами", — сказал Колесников.

Он отметил, что у бойцов ВДВ РФ не было даже тяжёлой техники, одни переносные противотанковые ракеты, но хватило и их.

"Поэтому те (украинские боевики. — Прим. ред.) ползут по шажочку, от поселка к поселку, с полными штанами", — резюмировал эксперт.