Шойгу приказал отвести войска для обороны на левый берег Днепра

Министр обороны РФ Сергей Шойгу согласился с предложением командующего Объединённой группировкой российских войск Сергея Суровикина организовать оборону на левом берегу Днепра.

Суровикин озвучил свою инициативу в соответствующем докладе, который был передан главе Минобороны РФ. В тексте отмечается, что ситуация в зоне спецоперации стабильна. По словам генерала, в августе-сентябре Вооружённые силы Украины потеряли 9,5 тысячи человек. Он отметил, что украинская армия обстреливает школы, больницы и другие объекты гражданской инфраструктуры в херсонских городах. Кроме того, противник атакует Каховскую плотину, разрушение которой может привести к затоплению и жертвам среди мирного населения. Из Херсонской области вывезены 115 тысяч человек, напомнил генерал.

"Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, жизни людей постоянно в опасности", — подчеркнул Суровикин и предложил организовать оборону по левому берегу реки Днепр.

Шойгу выразил согласие с доводами командующего.