Ударный БПЛА "Иноходец" ВС РФ ликвидировал военных ВСУ в районе села Беляевка

На Херсонском направлении продолжаются бои. Российская армия применят в том числе ударные беспилотники.

Военные корреспонденты "Русской весны" публикуют видеоролик, снятый в зоне проведения спецоперации. Продемонстрирована работа ударного дрона "Иноходец". При помощи БПЛА уничтожена группа военнослужащих ВСУ в районе села Беляевка Херсонской области.

"Иноходец" способен развивать скорость до 200 км/ч и находиться в воздухе в течение суток, неся на борту до четырёх ракет класса "воздух-земля", имеющих общую массу до 250 кг. БПЛА может подняться в воздух на высоту 7,5 км.