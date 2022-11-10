На Херсонском направлении продолжаются бои. Российская армия применят в том числе ударные беспилотники.
Военные корреспонденты "Русской весны" публикуют видеоролик, снятый в зоне проведения спецоперации. Продемонстрирована работа ударного дрона "Иноходец". При помощи БПЛА уничтожена группа военнослужащих ВСУ в районе села Беляевка Херсонской области.
"Иноходец" способен развивать скорость до 200 км/ч и находиться в воздухе в течение суток, неся на борту до четырёх ракет класса "воздух-земля", имеющих общую массу до 250 кг. БПЛА может подняться в воздух на высоту 7,5 км.
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На переднем крае фронта ситуация наблюдается очень серьёзной. Противник наносит удары артиллерией, РСЗО, танками и авиацией.