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Операция в бронежилетах: неразорвавшийся боеприпас извлекли из тела бойца ВС РФ

Силовые структуры

Из тела бойца армии России врачи извлекли неразорвавшийся боеприпас. Операция проходила в бронежилетах.

Операция в бронежилетах: неразорвавшийся боеприпас извлекли из тела бойца ВС РФ

МО РФ сообщает, что хирурги Центрального военного клинического госпиталя им. П. В. Мандрыка из груди участника спецоперации извлекли неразорвавшийся боеприпас.

По словам медиков, транспортировать солдата в таком состоянии было опасно — любое повреждение сосуда вызвало бы фатальное кровотечение. Помимо этого, боеприпас мог взорваться.

"Риск детонации боеприпаса был крайне высок", — цитирует пресс-службу Минобороны РИА Новости.

Сейчас военнослужащий находится в Москве, где проходит курс лечения и реабилитации.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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