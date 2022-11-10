Из тела бойца армии России врачи извлекли неразорвавшийся боеприпас. Операция проходила в бронежилетах.
МО РФ сообщает, что хирурги Центрального военного клинического госпиталя им. П. В. Мандрыка из груди участника спецоперации извлекли неразорвавшийся боеприпас.
По словам медиков, транспортировать солдата в таком состоянии было опасно — любое повреждение сосуда вызвало бы фатальное кровотечение. Помимо этого, боеприпас мог взорваться.
"Риск детонации боеприпаса был крайне высок", — цитирует пресс-службу Минобороны РИА Новости.
Сейчас военнослужащий находится в Москве, где проходит курс лечения и реабилитации.
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