Украинские боевики убили парализованного за то, что его сыновья ушли в ополчение

Украинские националисты убили парализованного мужчину за то, что его сыновья стали ополченцами.

Об этом в своём аккаунте мессенджера со ссылкой на ЛИЦ сообщил военный обозреватель Борис Рожин.

Накануне в н. п. Видное состоялось перезахоронение останков 15 жертв, погибших от рук бандеровцев. Одним из погибших был замученный неонацистами житель посёлка Вороново, входящего в Северодонецк.

Парализованный пожилой мужчина сидел возле своего дома, но соседи его сдали боевикам ВСУ из батальона "Чернигов".

"За то, что его два сына ещё в 2014 году ушли служить в ополчение. Они пришли, его избили, над ним издевались на глазах у соседей. Соседей специально держали под дулом автомата, чтобы они смотрели на всё это. Потом зверски, прям на стуле, на котором он проводил все свое время, они его просто в упор в висок застрелили из автомата", — сообщила советник главы ЛНР Анна Сорока.

По её словам, боевики не разрешали похоронить погибшего и продолжили издеваться над останками.