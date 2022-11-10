Клупов: отход российских войск от Херсона может стать сюрпризом для ВСУ

Отвод российских войск от Херсона и перегруппировка могут стать большим сюрпризом для вооружённых сил Украины (ВСУ). И сейчас идёт планирование боевого этапа зимне-весенней кампании. Такое мнение высказал военный разведчик, герой России Рустем Клупов.

Он отметил, что российские войска есть в Белоруссии, нависают и на Лиманском направлении.

"То есть практически ту инициативу, которую мы потеряли летом, мы постепенно приобретаем. И это наращивание усилий на каком-то из избранных направлений впереди, тоже будет выглядеть как перехват инициативы", — заявил разведчик в эфире Соловьёв LIVE.

Он добавил, что оставляя правобережную Украину на юге, российская армия лишается плацдарма. Но это, по его словам, не смертельно, так как можно зайти и со стороны Киева, и вдоль реки через Житомир, и окружить группировку ВСУ в Донбассе.