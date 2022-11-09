Прилепин: в тайной папке должен быть херсонский "победительный план"

Если Херсон сдадут, то сегодня страна примет и это. А на Украине начнётся праздник — плясать будут так, что землю проломят под Киевом, считает политик и общественный деятель Захар Прилепин.

То, что Херсон с какими-то целями собираются оставить, нам сообщили уже давно и почти прямым текстом. Но вопрос в другом — что Россия собирается делать дальше, заметил он.

По его мнению, живые смогут это пережить, для них организуют правильную подачу.

"Волнует, как на нас по результатам посмотрят мёртвые, какими глазами. Должен быть в самой тайной папке херсонский победительный план. Который предполагает не только тяжёлые решения на определённом этапе, но и последующий выход из этого пике. Должен быть", — заключил Прилепин.