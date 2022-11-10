Руденко: отвод войск ВС РФ из Херсона позволит сковать крупную группировку ВСУ

Вчера стало известно об отводе войск ВС РФ в Херсоне. Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко выразил своё мнение по этому поводу.

По его словам, отход российский армии из Херсона приведёт к сковыванию крупной группировки противника в Херсонской области.

Он отметил, что теперь ВСУ не смогут развивать дальнейшее наступление, поскольку на их пути встала река Днепр, а мосты взорваны. При этом отойти из города они не могут. Поэтому противнику придётся держать на данном направлении свои подразделения, не имея возможности задействовать их на иных участках фронта.

Руденко подчеркнул, что отвод ВС РФ из Херсона — это единственное верное и тактически выгодное решение в текущих условиях.