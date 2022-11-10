Вчера стало известно об отводе войск ВС РФ в Херсоне. Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко выразил своё мнение по этому поводу.
По его словам, отход российский армии из Херсона приведёт к сковыванию крупной группировки противника в Херсонской области.
Он отметил, что теперь ВСУ не смогут развивать дальнейшее наступление, поскольку на их пути встала река Днепр, а мосты взорваны. При этом отойти из города они не могут. Поэтому противнику придётся держать на данном направлении свои подразделения, не имея возможности задействовать их на иных участках фронта.
Руденко подчеркнул, что отвод ВС РФ из Херсона — это единственное верное и тактически выгодное решение в текущих условиях.
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На переднем крае фронта ситуация наблюдается очень серьёзной. Противник наносит удары артиллерией, РСЗО, танками и авиацией.