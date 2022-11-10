Кнутов: Херсонское направление СВО остаётся самым тяжёлым для российских войск

Российские военные будут стараться держать фронт на Херсонском направлении, чтобы не допустить проникновения украинских боевиков в областной центр. Об этом заявил полковник в отставке Юрий Кунтов.

В интервью Радио 1 он отметил, что Херсонское направление спецоперации на сегодняшний день является самым сложным для Вооружённых сил РФ.

"Численное преимущество в личном составе на стороне проукраинских войск, там до 50 тысяч человек, то есть в плохую погоду они просто могут идти строем", — указал Кнутов.

При этом военспец добавил, что бойцы РФ пока справляются со всеми задачами, поставленными командованием. По его словам, непростая обстановка возникла и на Краснолиманском направлении, однако российская армия в этом районе продолжает отбивать атаки ВСУ.

Самая стабильная ситуация сохраняется возле населённого пункта Артёмовск, уточнил Кнутов. Он подчеркнул: здесь наблюдается постепенное продвижение российских войск.

Как пояснил полковник, Киев и его союзники начали испытывать проблемы с набором солдат. В южной части Донецкой области ресурсы ВСУ на исходе, поэтому там нередко замечают наёмников из государств Североатлантического альянса, заключил военный эксперт.