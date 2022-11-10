Российские артиллеристы, представляющие Росгвардию, ликвидировали цех по ремонту лодок для дальнейшей переброски украинских подразделений на левый берег Каховского водохранилища.
По данным пресс-службы профильного ведомства, в общей сложности бойцы РФ поразили в районе Энергодара 17 целей.
"Уничтожен цех по ремонту лодок, которые ВСУ использовали для переброски десанта", — подтвердили в Росгвардии.
Представители ведомства добавили, что артиллеристы успешно выполняют боевые задания на разных направлениях спецоперации. Так, неподалёку от Кривого Рога были ликвидированы два склада, где хранились украинские боеприпасы. Кроме того, в этой местности российские военные уничтожили живую силу противника.
Как пояснили в Росгвардии, на Николаевском направлении бойцы РФ ликвидировали порядка 15 украинских боевиков.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия разгромила диверсантов ВСУ, которые пытались высадиться в Энергодаре.
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