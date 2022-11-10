Артиллеристы РФ уничтожили цех по ремонту лодок для переброски десанта ВСУ

Российские артиллеристы, представляющие Росгвардию, ликвидировали цех по ремонту лодок для дальнейшей переброски украинских подразделений на левый берег Каховского водохранилища.

По данным пресс-службы профильного ведомства, в общей сложности бойцы РФ поразили в районе Энергодара 17 целей.

"Уничтожен цех по ремонту лодок, которые ВСУ использовали для переброски десанта", — подтвердили в Росгвардии.

Представители ведомства добавили, что артиллеристы успешно выполняют боевые задания на разных направлениях спецоперации. Так, неподалёку от Кривого Рога были ликвидированы два склада, где хранились украинские боеприпасы. Кроме того, в этой местности российские военные уничтожили живую силу противника.

Как пояснили в Росгвардии, на Николаевском направлении бойцы РФ ликвидировали порядка 15 украинских боевиков.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия разгромила диверсантов ВСУ, которые пытались высадиться в Энергодаре.