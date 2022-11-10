Читатели Newsweek: отвод ВС РФ из Херсона может быть "ловушкой" Путина

Читатели американского издания считают, что передислокация российских войск в Херсоне с правого берега Днепра на левый может быть ловушкой президента России Владимира Путина. Такое мнение высказали пользователи в комментариях к статье Newsweek.

Один из них считает, что если бы блок НАТО на самом деле делал успехи во время конфликта на Украине, то он лишний раз не старался бы подбадривать Киев и Запад.

Другой читатель написал, что Путин мог расставить ловушки. Он заметил, что обман часто является ключом к тому, чтобы ввести противника в заблуждение.

Третий комментатор предположил, что сложившаяся ситуация может стать реальным поворотным моментом для изменения противостояния России и Украины.

Добавим, аналитики CNN также заметили, что есть шанс на то, что встреча в Москве, на которой было сделано заявление по Херсону, была задумана, чтобы заманить украинские силы в ловушку, и что россияне не собираются полностью покидать западный берег Днепра.