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Читатели Newsweek: отвод ВС РФ из Херсона может быть "ловушкой" Путина

Силовые структуры

Читатели американского издания считают, что передислокация российских войск в Херсоне с правого берега Днепра на левый может быть ловушкой президента России Владимира Путина. Такое мнение высказали пользователи в комментариях к статье Newsweek.

Читатели Newsweek: отвод ВС РФ из Херсона может быть "ловушкой" Путина

Один из них считает, что если бы блок НАТО на самом деле делал успехи во время конфликта на Украине, то он лишний раз не старался бы подбадривать Киев и Запад.

Другой читатель написал, что Путин мог расставить ловушки. Он заметил, что обман часто является ключом к тому, чтобы ввести противника в заблуждение.

Третий комментатор предположил, что сложившаяся ситуация может стать реальным поворотным моментом для изменения противостояния России и Украины.

Добавим, аналитики CNN также заметили, что есть шанс на то, что встреча в Москве, на которой было сделано заявление по Херсону, была задумана, чтобы заманить украинские силы в ловушку, и что россияне не собираются полностью покидать западный берег Днепра.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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