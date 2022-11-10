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Минобороны: РФ сорвала попытку наступления ВСУ на Краснолиманском направлении

Силовые структуры

Российская армия сорвала попытку наступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Минобороны: РФ сорвала попытку наступления ВСУ на Краснолиманском направлении

По его словам, в атаку пытались перейти два усиленных украинских взвода. Как пояснил Конашенков, противник хотел продвинуться в сторону двух населённых пунктов, расположенных на территории ЛНР.

"Российские войска сорвали попытку ВСУ атаковать в направлении Стельмаховки и Площанки", — прокомментировал официальный представитель оборонного ведомства.

Кроме того, он добавил, что при неудачном наступлении киевский режим потерял до 70 солдат убитыми и ранеными. Конашенков также подчеркнул: ВСУ лишились боевой машины пехоты и трёх пикапов в районе Красного Лимана.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили более 120 украинских националистов на Краснолиманском направлении.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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