Российские солдаты отразили все попытки наступления Киева на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
По информации ведомства, Вооружённые силы Украины (ВСУ) намеревались осуществить контратаку неподалёку от Площанки и Червонопоповки в Луганской Народной Республике. Отмечается, что для выполнения этой задачи Киев задействовал две батальонные тактические группы.
В Минобороны подчеркнули: комплексное огневое поражение и активные действия бойцов РФ позволили остановить ВСУ.
"Потери противника составили свыше 120 военнослужащих убитыми и до 130 ранеными", — пояснили в ведомстве.
Кроме того, российская армия ликвидировала две боевые бронированные машины (БМП), три танка и пять автомобилей, которые принадлежали украинским националистам.
Ранее стало известно, что разведчики из российской группировки "Отважные" уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении.
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