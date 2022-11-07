Армия РФ уничтожила свыше 120 военных ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские солдаты отразили все попытки наступления Киева на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

По информации ведомства, Вооружённые силы Украины (ВСУ) намеревались осуществить контратаку неподалёку от Площанки и Червонопоповки в Луганской Народной Республике. Отмечается, что для выполнения этой задачи Киев задействовал две батальонные тактические группы.

В Минобороны подчеркнули: комплексное огневое поражение и активные действия бойцов РФ позволили остановить ВСУ.

"Потери противника составили свыше 120 военнослужащих убитыми и до 130 ранеными", — пояснили в ведомстве.

Кроме того, российская армия ликвидировала две боевые бронированные машины (БМП), три танка и пять автомобилей, которые принадлежали украинским националистам.

Ранее стало известно, что разведчики из российской группировки "Отважные" уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении.