Польский генерал Бенек заподозрил ВС РФ в подготовке ловушки для ВСУ в Херсоне

Польский генерал Мечислав Бенек заявил, что не верит в отступление российской армии из Херсона, несмотря на то, что такой сценарий обсуждался на протяжении нескольких дней. По его мнению, осуществлять снабжение группировки в регионе действительно довольно сложно, однако ВС РФ могут сымитировать вывод войск и оставить за собой скрытые огневые позиции.

"Это очень подозрительно. Я считаю, что Россия хочет заманить украинцев в ловушку. Вопрос в том, попадутся ли они на этот трюк. ВСУ не пойдут на открытый захват Херсона. Они экономят силы, а боевые действия в городе означают огромные потери", — отметил Бенек в беседе с Gazeta.pl.

Российская сторона демонстрирует изменения методов ведения боевых действий, считает генерал. Однако Бенек полагает, что перелом в ходе военной спецоперации в ближайшее время не состоится.