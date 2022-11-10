Клупов раскрыл план отвода ВС РФ из Херсона: не отступление, а мобильная оборона

В истории есть два понятия "авангард" и "арьергард". Авангард находится впереди войска во время наступления, арьергард — прикрывает основные силы при отступлении. Об этом заявил ветеран военной разведки, полковник Рустем Клупов.

На данный момент перед арьергардом стоит первостепенная задача, поскольку самые подготовленные военнослужащие будут сдерживать противника до тех пор, пока основные войска не отойдут на необходимые позиции, отметил эксперт.

"Причем для арьергарда это мобильная оборона. От позиционной она отличается тем, то при мобильный обороне допускается оставление какого-либо участка, части территории. Войска наносят удары по вражеским рубежам, вытягивают на себя противника, наносят ему поражение и потом отходят сами, занимая дополнительные рубежи", — объяснил Клупов в беседе с "МК".

Также решение отвести войска было принято для освобождения некоторых подразделений для атаки на других направлениях, считает экс-разведчик. Клупов подчеркнул, что основная задача любой обороны состоит в подготовке к наступательным действиям. В данном случае, российские войска не отступают, а занимают более выгодных позиции по барьерному рубежу, которым является река Днепр, заявил эксперт.