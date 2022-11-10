Экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв в своём Telegram-канале поделился мнением по поводу отвода войск из Херсона.
Он подчеркнул, что такое решение показало новую реальность: теперь российской армии придётся быть в обороне в районе реки Днепр, на Луганщине и вдоль эшелонированной линии в Запорожской области. Наступление ВС РФ будет ожидается под Донецком.
Царёв отметил, что, находясь в обороне, победить невозможно, и сейчас главное для нас — не проиграть.
"Наша ближайшая задача будет не проиграть. Не проиграть — это очень непростая задача в данной ситуации. Поэтому надо собраться. Не киснуть. Цена поражения будет запредельная", — предупредил он.
Политик также выразил уверенность, что со временем появятся новые возможности и необходимо подготовиться к их реализации.
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