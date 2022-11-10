Силами оперативно боевого тактического формирования (ОБТФ) Донецкой Народной Республики "Каскад" совместно с морскими пехотинцами из 155-й и 40-й бригад вчера был полностью зачищен населённый пункт Павловка под Угледаром.
Известно об этом стало сегодня, сообщает военный журналист, автор проекта WarGonzo Семён Пегов в своём Telegram-канале.
Репортёр добавил также, что бойцов, отличившихся в операции, лично посетил и наградил глава МВД ДНР генерал-полковник полиции Алексей Дикий.
Военкор опубликовал фото поднятия российского флага над Павловкой. Также он обещал скоро рассказать подробности.
Отметим, пока официального подтверждения от Минобороны РФ о взятии Павловки не было.
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