WarGonzo: бойцы ДНР и морпехи ВС РФ взяли под контроль Павловку

Силами оперативно боевого тактического формирования (ОБТФ) Донецкой Народной Республики "Каскад" совместно с морскими пехотинцами из 155-й и 40-й бригад вчера был полностью зачищен населённый пункт Павловка под Угледаром.

Известно об этом стало сегодня, сообщает военный журналист, автор проекта WarGonzo Семён Пегов в своём Telegram-канале.

Репортёр добавил также, что бойцов, отличившихся в операции, лично посетил и наградил глава МВД ДНР генерал-полковник полиции Алексей Дикий.

Военкор опубликовал фото поднятия российского флага над Павловкой. Также он обещал скоро рассказать подробности.

Отметим, пока официального подтверждения от Минобороны РФ о взятии Павловки не было.