Военкор Сладков: ситуация в Павловке "не совсем позитивная"

Военный журналист Александр Сладков поделился последними новостями о ситуации под Павловкой на утро понедельника.

Он заявил в своём Telegram-канале, что один его друг-офицер выехал сейчас из Павловки и смог ему дозвониться.

"По его информации, скажем очень мягко, ситуация не совсем позитивная", — заметил репортёр.

Военкор также добавил, что побывал сам на подступах к этому рубежу за несколько дней до начала активизации российского наступления. По его словам, ничего "не предвещало", а оборонительные сооружения российских военных там добротные.

Ранее Сладков объяснил, зачем опубликовал пост о ситуации в Павловке.