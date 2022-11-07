Военный журналист Александр Сладков поделился последними новостями о ситуации под Павловкой на утро понедельника.
Он заявил в своём Telegram-канале, что один его друг-офицер выехал сейчас из Павловки и смог ему дозвониться.
"По его информации, скажем очень мягко, ситуация не совсем позитивная", — заметил репортёр.
Военкор также добавил, что побывал сам на подступах к этому рубежу за несколько дней до начала активизации российского наступления. По его словам, ничего "не предвещало", а оборонительные сооружения российских военных там добротные.
Ранее Сладков объяснил, зачем опубликовал пост о ситуации в Павловке.
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