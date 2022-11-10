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Анпилогов назвал самоубийством попытки ВС РФ удержаться на правом берегу Днепра

Силовые структуры

Военный эксперт Алексей Анпилогов высказался по поводу решения отвести российские войска на левый берег Днепра.

Анпилогов назвал самоубийством попытки ВС РФ удержаться на правом берегу Днепра

По словам Анпилогова, стремление держать оборону на правобережной части было сродни самоубийству.

Эксперт пояснил, что в начале спецоперации военные действия велись силами кадровых военных, однако сейчас всё стало иначе — теперь российской армии приходится противостоять целым 50 странам. Именно поэтому отвод ВС РФ из Херсона — это вынужденная мера, продиктованная текущими обстоятельствами.

"К чему оно приведет? Я не думаю, что мы прямо будем обороняться на Дону. Это глупость. Мы же видим, насколько успешно украинская армия обороняется в Донбассе, и понимаем, что в обратную сторону движение тоже будет затруднено городской застройкой. ВСУ в 2017 году там завязли точно так же, как сейчас там завязли российские войска", — сказал Анпилогов в беседе с "Украиной.ру".

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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