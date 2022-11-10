Военный эксперт Алексей Анпилогов высказался по поводу решения отвести российские войска на левый берег Днепра.
По словам Анпилогова, стремление держать оборону на правобережной части было сродни самоубийству.
Эксперт пояснил, что в начале спецоперации военные действия велись силами кадровых военных, однако сейчас всё стало иначе — теперь российской армии приходится противостоять целым 50 странам. Именно поэтому отвод ВС РФ из Херсона — это вынужденная мера, продиктованная текущими обстоятельствами.
"К чему оно приведет? Я не думаю, что мы прямо будем обороняться на Дону. Это глупость. Мы же видим, насколько успешно украинская армия обороняется в Донбассе, и понимаем, что в обратную сторону движение тоже будет затруднено городской застройкой. ВСУ в 2017 году там завязли точно так же, как сейчас там завязли российские войска", — сказал Анпилогов в беседе с "Украиной.ру".
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