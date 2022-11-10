Анпилогов: Россия авиацией испортит ВСУ праздник от оставления Херсона

Удары по националистам при помощи ВКС РФ могут быть одним из планов Генштаба России, чтобы выход из Херсона превратить не в подарок для Киева, а в испытание для ВСУ.

Об этом сообщил президент фонда "Основание", военный эксперт Алексей Анпилогов.

Херсон не станет очередной точкой на карте, куда неонацисты зайдут парадным строем с флагами, отметил аналитик.

"Если оценивать итоги херсонского отступления, сейчас происходит не только консолидация российских оборонительных рубежей по левому берегу Днепра, но и у Украины освобождается около шести расчетных бригад по пять тысяч человек. То есть около 30 тысяч человек Киев может перебрасывать либо в Донбасс, либо на Харьковское направление, либо на Запорожское", — в интервью "Украина.ру" подчеркнул обозреватель.

Если где-то у украинской армии есть наступательные планы, они попробуют их реализовать. И лишь от армии России зависит, сможет ли РФ эти планы сорвать, подытожил Анпилогов.