Удары по националистам при помощи ВКС РФ могут быть одним из планов Генштаба России, чтобы выход из Херсона превратить не в подарок для Киева, а в испытание для ВСУ.
Об этом сообщил президент фонда "Основание", военный эксперт Алексей Анпилогов.
Херсон не станет очередной точкой на карте, куда неонацисты зайдут парадным строем с флагами, отметил аналитик.
"Если оценивать итоги херсонского отступления, сейчас происходит не только консолидация российских оборонительных рубежей по левому берегу Днепра, но и у Украины освобождается около шести расчетных бригад по пять тысяч человек. То есть около 30 тысяч человек Киев может перебрасывать либо в Донбасс, либо на Харьковское направление, либо на Запорожское", — в интервью "Украина.ру" подчеркнул обозреватель.
Если где-то у украинской армии есть наступательные планы, они попробуют их реализовать. И лишь от армии России зависит, сможет ли РФ эти планы сорвать, подытожил Анпилогов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На переднем крае фронта ситуация наблюдается очень серьёзной. Противник наносит удары артиллерией, РСЗО, танками и авиацией.