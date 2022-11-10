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Политолог Ищенко допустил, что ВСУ могут прорваться вглубь России

Силовые структуры

ВСУ продолжают обстреливать приграничные населённые пункты России. Киев может перенести боевые действия на всю территорию РФ, считает политолог Ростислав Ищенко.

Политолог Ищенко допустил, что ВСУ могут прорваться вглубь России

"Если наши войска окончательно уйдут на левый берег Херсонского плацдарма, они будут занимать небольшую дугу от Каховского водохранилища до стыка границ Луганской, Харьковской областей РФ", — сказал эксперт в интервью "Украина.ру".

В этом случае ВСУ, воспользовавшись ситуацией, способны создать группировку в 20-30 тысяч человек и начать движение к Москве. Ищенко отметил, что за счёт эффекта неожиданности войска Украины могут ворваться в Белгород, Курск, Орёл или Брянск и за 7-8 часов при скорости 70 километров в час добраться до столицы РФ.

В Донбассе у ВСУ в ближайшем будущем прорваться нет шансов. Однако они могут найти "дырку" на границе РФ и рвануть в города. Так Киев продемонстрирует, что смог вести бои внутри территории России, даже если всё окончится неудачно для Украины, считает политолог.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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