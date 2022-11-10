У Киева нет средств, чтобы форсировать реку Днепр, и в обозримом будущем западные партнёры их поставлять не собираются.
И Зеленскому надо настраиваться на условия, что тут победителей не будет.
Об этом соббщил политолог из Киева Вадим Карасёв.
"Накануне нам говорили Джо Байден, Марк Милли, начком объединённых штабов Штатов и ряд СМИ, что всё-таки новых вооружений, особенно наступательных — мы не получим. Форсировать Днепр, он очень широкий, нечем", — в своём видеоблоге говорит аналитик.
Тем временем командующий СВО Сергей Суровикин перевёл армию на стратегию глубокой эшелонированной обороны с целой полосой безопасности. Она может стать прообразом демилитаризованной зоны, как между Северной и Южной Кореей, уверен эксперт.
Он подчеркнул, что заход украинской армии в Херсон в ходе СВО ничего не переопределяет.
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