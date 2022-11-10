Карасёв: отход РФ из Херсона может разделить Украину на северную и южную

У Киева нет средств, чтобы форсировать реку Днепр, и в обозримом будущем западные партнёры их поставлять не собираются.

И Зеленскому надо настраиваться на условия, что тут победителей не будет.

Об этом соббщил политолог из Киева Вадим Карасёв.

"Накануне нам говорили Джо Байден, Марк Милли, начком объединённых штабов Штатов и ряд СМИ, что всё-таки новых вооружений, особенно наступательных — мы не получим. Форсировать Днепр, он очень широкий, нечем", — в своём видеоблоге говорит аналитик.

Тем временем командующий СВО Сергей Суровикин перевёл армию на стратегию глубокой эшелонированной обороны с целой полосой безопасности. Она может стать прообразом демилитаризованной зоны, как между Северной и Южной Кореей, уверен эксперт.

Он подчеркнул, что заход украинской армии в Херсон в ходе СВО ничего не переопределяет.