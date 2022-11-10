Леонков: в Херсон засланы диверсионно-разведывательные группы "укробармалеев"

В Херсон засланы диверсионно-разведывательные группы "укробармалеев".

Об этом сообщает Telegram-канал военного эксперта Алексей Леонкова.

Он отметил, что цель ДРГ — минирование школ, детсадов и многоэтажных домов по главной улице города.

"Смысл будущей акции: подготовка к приезду Зеленского в "покоренный Херсон". Данная информация "просочилась" из его офиса. Вполне вероятно, что это организованная утечка", — отметил аналитик, подчеркнув, что информация эта пока является непроверенной.

По правилам пиара, слова Зеленского "никто ниоткуда просто так не уходит, если не чувствует силы" Главному управлению украинской разведки надо как-то оправдать. Даже ценой мирных жизней, отметил Леонков.