В Херсон засланы диверсионно-разведывательные группы "укробармалеев".
Об этом сообщает Telegram-канал военного эксперта Алексей Леонкова.
Он отметил, что цель ДРГ — минирование школ, детсадов и многоэтажных домов по главной улице города.
"Смысл будущей акции: подготовка к приезду Зеленского в "покоренный Херсон". Данная информация "просочилась" из его офиса. Вполне вероятно, что это организованная утечка", — отметил аналитик, подчеркнув, что информация эта пока является непроверенной.
По правилам пиара, слова Зеленского "никто ниоткуда просто так не уходит, если не чувствует силы" Главному управлению украинской разведки надо как-то оправдать. Даже ценой мирных жизней, отметил Леонков.
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